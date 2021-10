Tutto su Roci?o Mun?oz Morales che conduce la seconda puntata de Le Iene

(Di martedì 12 ottobre 2021) Lade Leè nelle mani di Roci?o Mun?oz. L’attrice spagnola, infatti, è una delle dieci conduttrici che in questa 25esima edizione del programma si alternano per presentare lo show al fianco di Nicola Savino e alla Gialappa’s Band. Prima di lei è stato il turno di Elodie, mentre dopo di lei si vedranno Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud. le Vi raccomandiamo... Dieci donne per Le: ecco le nuove conduttrici che affiancano Nicola Savino Martedì 12 ottobre 2021, dalle 21.10 su Italia1,presenta tantissimi servizi, come il caso David Rossi, il diario di Andrea Soldi, morto per un Tso a Torino, e ...

Ritornano "Le Iene" stasera 12 ottobre dalle 21:30 su Italia 1. La protagonista femminile di questa puntata sarà Rocio Munoz Morales ...Rocío Muñoz Morales è un'attrice, conduttrice televisiva, modella ed ex ballerina spagnola, nata a Madrid il 10 giugno 1988, è alta un metro e settantacinque centimetri, peso non disponibile ed ha occ ...