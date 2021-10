Traffico Roma del 12-10-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 ottobre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione particolarmente trafficato il raccordo con coda in carreggiata interna tra Cassia bis del Giubileo è ancora tra Settebagni e l’uscita per la 24 in esterna a tratti tra via Cristoforo Colombo e Casilina sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e raccordo in uscita dalla città mentre nella direzione opposta si rallenta tra Galla Placidia e la tangenziale in direzione di quest’ultima sulla stessa tangenziale I maggiori disagi in direzione San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in zona San Giovanni incolonnamenti su via Magna Grecia a causa di un incidente altri incidenti segnalati a Piazza del Fante all’altezza di Lungotevere della Vittoria in via Prenestina in prossimità di via Monti è lungo via Aurelia all’altezza di via Bentivoglio infine il trasporto pubblico da in servizio di domani mercoledì ...