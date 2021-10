Superman bisessuale nel nuovo numero di Dc Comics - LE IMMAGINI (Di martedì 12 ottobre 2021) Superman sarà bisessuale nel nuovo numero dei fumetti DC Comics in uscita il 9 novembre prossimo . L’ha annunciato l’editore. La nuova identità dietro il supereroe è quella di Jon Kent, figlio di... Leggi su feedpress.me (Di martedì 12 ottobre 2021)saràneldei fumetti DCin uscita il 9 novembre prossimo . L’ha annunciato l’editore. La nuova identità dietro il supereroe è quella di Jon Kent, figlio di...

HuffPostItalia : Svolta arcobaleno: Superman diventa bisessuale - Corriere : Superman bisessuale: bacio e coming out nel nuovo fumetto (dopo 80 anni) - ResponsibleHum1 : @perchetendenza Oh non sapevo che era il figlio, non so quanto sia diverso dal padre (apparte che per sessualità) m… - sololatruth : Ho appena scoperto che il figlio di Superman è bisessuale Eppure non ha perso poteri anzi se si ama si moltiplican… - vincenzovin95 : RT @gayit: Superman è bisessuale, l'ufficialità DC Comics nel nuovo fumetto -

Ultime Notizie dalla rete : Superman bisessuale Dc Comics annuncia: il nuovo Superman dei fumetti è bisessuale La casa editrice americana di fumetti DC Comics ha reso noto che il suo nuovo Superman, Jon Kent - figlio di Clark e Lois Lane - sarà bisessuale. Nel suo prossimo numero, in uscita a novembre, Jon sarà raffigurato in una relazione omosessuale con il suo amico Jay Nakamura. L'...

Il nuovo Superman dei fumetti sarà bisessuale Da novembre, ancora più persone potranno identificarsi nel più potente supereroe dei fumetti: nel prossimo numero in uscita, il nuovo Superman sarà dichiaratamente bisessuale. Il numero della DC Comics Superman si chiamerà "Son of Kal - El" e avrà come protagonista Jon Kent, figlio di Clark Kent e Lois Lane, che ha ereditato i ...

DC's Superman Comes Out as Bisexual - afnews.info AFNews Lo annuncia Dc Comics: il nuovo Superman è bisex Nel prossimo numero, Jon Kent sarà raffigurato in una relazione omosessuale con l‘amico Jay Nakamura. L’autore: ’Cinque anni fa sarebbe stato impossibile’ ...

Superman bisessuale nel nuovo numero di Dc Comics - LE IMMAGINI Superman sarà bisessuale nel nuovo numero dei fumetti DC Comics in uscita il 9 novembre prossimo . L’ha annunciato l’editore. La nuova identità dietro il ...

La casa editrice americana di fumetti DC Comics ha reso noto che il suo nuovo, Jon Kent - figlio di Clark e Lois Lane - sarà. Nel suo prossimo numero, in uscita a novembre, Jon sarà raffigurato in una relazione omosessuale con il suo amico Jay Nakamura. L'...Da novembre, ancora più persone potranno identificarsi nel più potente supereroe dei fumetti: nel prossimo numero in uscita, il nuovosarà dichiaratamente. Il numero della DC Comicssi chiamerà "Son of Kal - El" e avrà come protagonista Jon Kent, figlio di Clark Kent e Lois Lane, che ha ereditato i ...Nel prossimo numero, Jon Kent sarà raffigurato in una relazione omosessuale con l‘amico Jay Nakamura. L’autore: ’Cinque anni fa sarebbe stato impossibile’ ...Superman sarà bisessuale nel nuovo numero dei fumetti DC Comics in uscita il 9 novembre prossimo . L’ha annunciato l’editore. La nuova identità dietro il ...