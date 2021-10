Stealthing | che cosa è e perché deve essere considerato un reato

Leggi su vanityfair

(Di martedì 12 ottobre 2021) «Non sono sicura di poter parlare di stupro, ma è così che mi sono sentita». È la sensazione di molte persone, vale per le donne come per gli uomini, che sono state vittime di stealthing, l’eliminare il preservativo all’insaputa del partner durante il rapporto. La California ha per prima introdotto una norma nei suoi codici. «È stata introdotta la legge AB453 che ha rubricato il fatto non come reato penale, ma come responsabilità civile. La legge prevede che sia civilmente responsabile per i danni e quindi tenuto al risarcimento colui che commette quella che è definita offesa sessuale, il contatto intimo e dannoso fra i propri organi sessuali e quelli dell’altra persona», spiega l’avvocato Silvia Castagna dello Studio legale Castagna.