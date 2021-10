Spezia-Salernitana, una partita per due panchine: Castori e Motta si giocano il posto (Di martedì 12 ottobre 2021) La sfida tra Salernitana e Spezia, in programma sabato 16 ottobre allo stadio Picco, ha già il sapore di uno scontro diretto per la salvezza, e forse sarà decisivo per le sorti dei due allenatori. Le due squadre, dopo sette giornate di Serie A, sono insieme al penultimo posto con appena 4 punti conquistati, frutto, per entrambe, di una vittoria, un pareggio e ben cinque sconfitte: risultati che hanno messo in discussione le panchine di Fabrizio Castori e Thiago Motta chiamati ora ad una conferma per salvare il posto. Maggiormente critica, al momento, sembra essere la posizione del secondo: lo Spezia è infatti reduce da tre ko consecutivi contro Juventus, Milan e Verona. Uno scivolone quest’ultimo che ha fatto pensare molto la dirigenza del club, non ... Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021) La sfida tra, in programma sabato 16 ottobre allo stadio Picco, ha già il sapore di uno scontro diretto per la salvezza, e forse sarà decisivo per le sorti dei due allenatori. Le due squadre, dopo sette giornate di Serie A, sono insieme al penultimocon appena 4 punti conquistati, frutto, per entrambe, di una vittoria, un pareggio e ben cinque sconfitte: risultati che hanno messo in discussione ledi Fabrizioe Thiagochiamati ora ad una conferma per salvare il. Maggiormente critica, al momento, sembra essere la posizione del secondo: loè infatti reduce da tre ko consecutivi contro Juventus, Milan e Verona. Uno scivolone quest’ultimo che ha fatto pensare molto la dirigenza del club, non ...

Advertising

SquawkaNews : 2021/22 Serie A points: 21 - Napoli 20 19 - Milan 18 17 - Inter 16 15 - Roma 14 13 12 - Fiorentina 11 - Lazio, Juv… - CinqueNews : Salernitana, Gyomber ha recuperato. A La Spezia ci sarà - CinqueNews : #Spezia vs #salernitana -> una partita per due panchine: #Castori e Motta si giocano il posto - sportli26181512 : Salernitana, l'infortunio di Ribery è più grave del previsto: i tempi di recupero - PanfiloTweet : @VivaTicket alle 16 non doveva partire la vendita per Spezia-Salernitana? -