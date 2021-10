Soumahoro contro il Green pass | “Discriminatorio” Anche lui è un pericoloso no vax? Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott – Aboubakar, sindacalista ivoriano naturalizzato italiano, può essere definito molte cose, ma di certo alcune parole non le prenderei in considerazione: fascista, razzista, nosono alcune di esse. Certo, non è il colore della pelle a pregiudicare che rientri in queste categorie, quanto il suo impegno politico e le sue idee professate con forza. Eppure,lui èil, definito come “” a migliaia di follower., una vita di “sinistra” Aboubakarha espresso, un po’ come tutto il mondo della sinistra, solidarietà alla Cgil per l’assalto subito a Roma lo scorso sabato. “Sempre al fianco di chi subisce violenze squadriste perché come ieri oggi occorre Resistere”, ...