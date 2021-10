Roma, procuratore di calcio e donna manager sorpresi a rubare oggetti di lusso nei negozi del Centro: 'Ma era un gioco' (Di martedì 12 ottobre 2021) In giro per le vie del Centro storico sembravano due turisti che facevano shopping. Vestiti eleganti, Joaquin Lores Varela di 24 anni (procuratore sportivo per conto fratello Ignacio Lores Varela, ... Leggi su leggo (Di martedì 12 ottobre 2021) In giro per le vie delstorico sembravano due turisti che facevano shopping. Vestiti eleganti, Joaquin Lores Varela di 24 anni (sportivo per conto fratello Ignacio Lores Varela, ...

Advertising

DavideTedesco74 : “Viola contro Prestipino”, slitta ancora la nomina del Procuratore di Roma. - ontoxy : RT @ilriformista: Il “Sistema” delle nomine by #Palamara è sempre in ottima forma: #Colaiocco, ‘uomo’ dell’ex pm, nominato dal Csm procurat… - cavetibi : RT @ilriformista: Il “Sistema” delle nomine by #Palamara è sempre in ottima forma: #Colaiocco, ‘uomo’ dell’ex pm, nominato dal Csm procurat… - marieta99044909 : RT @ilriformista: Il “Sistema” delle nomine by #Palamara è sempre in ottima forma: #Colaiocco, ‘uomo’ dell’ex pm, nominato dal Csm procurat… - AngelaAngelmi : RT @ilriformista: Il “Sistema” delle nomine by #Palamara è sempre in ottima forma: #Colaiocco, ‘uomo’ dell’ex pm, nominato dal Csm procurat… -