Roma, infortunio per Abraham: il centravanti giallorosso chiede il cambio durante Inghilterra - Ungheria. Si teme un problema all'adduttore (Di martedì 12 ottobre 2021) Inghilterra - Ungheria, minuto 92 e qualche secondo. Proprio sul filo di lana Tammy Abraham si accascia, chiama la panchina e poi esce zoppicando. Un colpo al cuore dei tifosi Romanisti a cinque ... Leggi su leggo (Di martedì 12 ottobre 2021), minuto 92 e qualche secondo. Proprio sul filo di lana Tammysi accascia, chiama la panchina e poi esce zoppicando. Un colpo al cuore dei tifosinisti a cinque ...

