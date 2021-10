Recensione Far Cry 6: el pueblo unido jamás será vencido! (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo una lunga attesa è finalmente arrivato Far Cry 6 e siamo pronti ad analizzarlo in tutte le sue sfaccettature in questa nostra Recensione della versione PS5 Il concetto di rivoluzione ha delle radici storico sociali complesse, variegate e ben diversificate. Nel corso della storia ci sono state tante rivoluzioni e tante rivoluzioni sono in atto ancora oggi. Ciò che le rende affascinanti è la capacità, oltre che il coraggio e la forza, di battersi, lottare e dare la vita per un senso di giustizia che supera qualsiasi finitudine. I protagonisti, poi, di queste rivoluzioni, portano sulle proprie spalle un peso non indifferente. Un peso che li renderà protagonisti, ancora una volta, anche di rivoluzioni future, a cui non potranno prendere parte perché già morti e, infine, un peso che li renderà eroi per sempre. Ubisoft aveva già flirtato con il concetto di ... Leggi su tuttotek (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo una lunga attesa è finalmente arrivato Far Cry 6 e siamo pronti ad analizzarlo in tutte le sue sfaccettature in questa nostradella versione PS5 Il concetto di rivoluzione ha delle radici storico sociali complesse, variegate e ben diversificate. Nel corso della storia ci sono state tante rivoluzioni e tante rivoluzioni sono in atto ancora oggi. Ciò che le rende affascinanti è la capacità, oltre che il coraggio e la forza, di battersi, lottare e dare la vita per un senso di giustizia che supera qualsiasi finitudine. I protagonisti, poi, di queste rivoluzioni, portano sulle proprie spalle un peso non indifferente. Un peso che li renderà protagonisti, ancora una volta, anche di rivoluzioni future, a cui non potranno prendere parte perché già morti e, infine, un peso che li renderà eroi per sempre. Ubisoft aveva già flirtato con il concetto di ...

Advertising

GamingToday4 : Far Cry 6, la recensione del nuovo capitolo della serie Ubisoft - wonderchannel_ : Bambini siete a nanna? No perché vorremo far leggere la recensione di #squidgame Non adatto ai deboli di cuore ??… - GameXperienceIT : “Squadra che vince non si cambia”. E’ dal terzo capitolo in poi, il vero mantra di @FarCrygame. Questo sesto capito… - GamingPark_it : Recensione tecnica di Far Cry 6: ha un bell'aspetto e funziona bene - GamingToday4 : JETT: The Far Shore, la recensione di un gioco a tratti ispirato, a tratti deludente -