(Di martedì 12 ottobre 2021)- " Ho giocato in quattro tra le piazze più calorose d'Italia : Genoa, Roma, Torino e. Non tifo per una nello specifico, ma le seguo tutte con grande affetto ". Parola di Roberto ...

Policano: 'Rinnovo Insigne? Il Napoli deve fare uno sforzo': L'ex mediano: 'Ma anche il calciatore deve venire incontro alla società'

Parola di Roberto, ex centrocampista intervenuto a 1 Station Radio sul gran momento del ... Chiaramente, il mancatopuò influire sull'aspetto mentale". Poi è il turno del Napoli: "Il ...Parola di Roberto, ex centrocampista intervenuto a 1 Station Radio sul gran momento del ... Chiaramente, il mancatopuò influire sull'aspetto mentale". Poi è il turno del Napoli: "Il ...POLICANO ROMA – Roberto Policano, ex giocatore di Genoa, Roma (1987-1989), Torino e Napoli, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, nel corso del programma 1 Football Club. Tra gli argomenti tr ...A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto Policano, ex calciatore, fra le tante, di Torino e Napoli: “Ho giocato in quattro tra le piazze più calorose d’Italia: Genoa, Roma, Torino ...