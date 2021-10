PlayStation incontra Venom - La furia di Carnage in uno strambo video con Andy Serkis

(Di martedì 12 ottobre 2021) L'attore e registaha filmato un misteriosoin cui si congratula con i giocatoriper aver vinto il loro trofeo di platino. Ilè stato caricato sull'account YouTube diEurope, e presenta- meglio conosciuto per il suo ruolo di Gollum nel franchise de Il Signore degli Anelli - che si presenta e dice ai giocatori "congratulazioni per aver guadagnato il tuo trofeo di platino, è un bel risultato. Ben fatto". Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #PlayStation incontra #VenomLaFuriaDiCarnage in un video con Andy Serkis. -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation incontra

Tom's Hardware Italia

... un gruppo di sopravvissuti deve falciare con delle armi tutti i non morti chesulla sua ... Ignorate la quantità di4 e Xbox One attualmente sul mercato sarebbe stata da folli, per ...Ogni generazione videoludica ha le proprie nuove IP che riescono a conquistare il cuore dei giocatori, e su4 una di queste è sicuramente Bloodborne . L'amore degli appassionati verso il titolo From Software è sconfinato, e molti di questi fan deciso di creare bellissimi tributi a questo titolo. ...Bloodborne è ancora nel cuore e nelle menti di tantissimi appassionati, tanto che alcuni realizzano fantastici tributi a dir poco affascinanti.