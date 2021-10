«Non faccio né vaccino né tampone». La beffa per la consigliera M5s: non potrà più partecipare ai consigli comunali (neanche online) (Di martedì 12 ottobre 2021) «Ho paura del Covid e altrettanta di questo vaccino». A dirlo è Paola Soragni del Movimento 5 Stelle, nel corso di una seduta in Sala del Tricolore a Reggio Emilia dove ha annunciato ai colleghi che non si vaccinerà e che non si sottoporrà nemmeno ai tamponi. Dunque non avrà il Green pass e, di fatto, non potrà partecipare alle sedute in presenza dal 15 ottobre (quando scatterà l’obbligo voluto dal ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta). Soragni ha aggiunto di aver chiesto di partecipare in videoconferenza: questa possibilità al momento le è stata negata. «Non sono vaccinata e non ho al momento intenzione di vaccinarmi», ha aggiunto. Per questo motivo aveva «espresso la richiesta verbale di partecipare al consiglio comunale in videoconferenza, cosa che mi è stata ... Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021) «Ho paura del Covid e altrettanta di questo». A dirlo è Paola Soragni del Movimento 5 Stelle, nel corso di una seduta in Sala del Tricolore a Reggio Emilia dove ha annunciato ai colleghi che non si vaccinerà e che non si sottoporrà nemmeno ai tamponi. Dunque non avrà il Green pass e, di fatto, nonalle sedute in presenza dal 15 ottobre (quando scatterà l’obbligo voluto dal ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta). Soragni ha aggiunto di aver chiesto diin videoconferenza: questa possibilità al momento le è stata negata. «Non sono vaccinata e non ho al momento intenzione di vaccinarmi», ha aggiunto. Per questo motivo aveva «espresso la richiesta verbale dialo comunale in videoconferenza, cosa che mi è stata ...

