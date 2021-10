Nicola Pisu svela la sua Miss Italia preferita | “da tutta una vita”

Leggi su altranotizia

(Di martedì 12 ottobre 2021)Mirigliani è uno degli inquilini Vip della casa del Grande Fratello 2021. Un nonno importante ed un passato difficile. Ora ci mostra qual è la sua. Chi è?-AltranotiziaMirigliani è un volto che stiamo imparando a conoscere quotidianamente all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. In questa edizione ricca di nomi famosi, il suo cognome illustre non passa certo inosservato. Se si pensa soltanto a quante dive del nostro cinema e della nostra televisione degli ultimi 50 / 60 anni devono rendere grazie a suo nonno, tutti i nomi illustri degli altri Vip si sciolgono come neve al sole. Ma chi è stato suo nonno? Vincenzo Mirigliani, per tutti Enzo, è stato per oltre cinquant’anni ...