Natale 2021 a Udine. Tutti gli eventi (Di martedì 12 ottobre 2021) Torna la pista da pattinaggio in piazza Venerio. Confermato il Mercatino di Natale realizzato da Confartigianato in collaborazione con l’amministrazione comunale. Prevista la realizzazione di videoproiezioni natalizie e di decorazioni luminose e la disposizione di due alberi di Natale in piazza Duomo e in via Lionello. È quanto prevede il calendario del Natale a Udine, cui la giunta comunale ha dato il via libera stamattina approvando una delibera ad hoc dell’assessore Maurizio Franz. Così Franz: “La novità rispetto all’edizione del 2020 è la riproposizione della pista da pattinaggio in piazza Venerio, che contribuisce a rendere più suggestiva l’atmosfera in una città che rivendica le sue radici mitteleuropee e intende dedicare particolare attenzione alle famiglie e ai più piccoli. Luminarie ad hoc saranno ... Leggi su udine20 (Di martedì 12 ottobre 2021) Torna la pista da pattinaggio in piazza Venerio. Confermato il Mercatino direalizzato da Confartigianato in collaborazione con l’amministrazione comunale. Prevista la realizzazione di videoproiezioni natalizie e di decorazioni luminose e la disposizione di due alberi diin piazza Duomo e in via Lionello. È quanto prevede il calendario del, cui la giunta comunale ha dato il via libera stamattina approvando una delibera ad hoc dell’assessore Maurizio Franz. Così Franz: “La novità rispetto all’edizione del 2020 è la riproposizione della pista da pattinaggio in piazza Venerio, che contribuisce a rendere più suggestiva l’atmosfera in una città che rivendica le sue radici mitteleuropee e intende dedicare particolare attenzione alle famiglie e ai più piccoli. Luminarie ad hoc saranno ...

Agenzia_Ansa : A oltre vent'anni dalla prima apparizione di Harry Potter, ecco l'attesissimo romanzo di J.K. Rowling 'Il Maialino… - udine20 : Natale 2021 a Udine. Tutti gli eventi - - ponchielli_cr : Complimenti all'Accademia Bizantina nominata tra le 10 migliori orchestre del mondo per l'anno 2021 ai Gramophone A… - Ultimoprezzo : Poche cose come i calendari dell’Avvento sanno rendere ancora più magica e affascinante l’attesa del Natale, ma per… - nuova_venezia : Il grande violinista, primo autentico divo della musica strumentale ad andare in tournée, ha lasciato una ricetta m… -