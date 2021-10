Mission Restart - Si parlerà anche di Adas (Di martedì 12 ottobre 2021) I sistemi di assistenza alla guida sono ormai diffusi sulla maggior parte delle auto nuove e di ciò gli autoriparatori devono tener conto. Se ne parlerà in un panel che si terrà nell'ambito dell'evento Mission Restart il 13 ottobre 2021, presso l'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. I temi del confronto. Moderatore dell'incontro sarà il nostro ingegnere Roberto Boni. La discussione verterà sull'impatto che gli Adas avranno sulle officine di autoriparazione: tali sistemi, infatti, per funzionare correttamente richiedono di essere calibrati dopo ogni intervento che riguardi i loro sensori, che per la frenata automatica di emergenza (il dispositivo di assistenza alla guida più diffuso) sono radar o telecamere. Le attrezzature necessarie sono tecnicamente ed economicamente sostenibili dalle officine? Sono a prova di ... Leggi su quattroruote (Di martedì 12 ottobre 2021) I sistemi di assistenza alla guida sono ormai diffusi sulla maggior parte delle auto nuove e di ciò gli autoriparatori devono tener conto. Se nein un panel che si terrà nell'ambito dell'eventoil 13 ottobre 2021, presso l'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. I temi del confronto. Moderatore dell'incontro sarà il nostro ingegnere Roberto Boni. La discussione verterà sull'impatto che gliavranno sulle officine di autoriparazione: tali sistemi, infatti, per funzionare correttamente richiedono di essere calibrati dopo ogni intervento che riguardi i loro sensori, che per la frenata automatica di emergenza (il dispositivo di assistenza alla guida più diffuso) sono radar o telecamere. Le attrezzature necessarie sono tecnicamente ed economicamente sostenibili dalle officine? Sono a prova di ...

