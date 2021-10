Milan, allenamento a parte per Ibrahimovic: lo svedese va verso il forfait contro il Verona (Di martedì 12 ottobre 2021) Brutte notizie per il Milan che, con ogni probabilità, sarà ancora costretto a fare a meno di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, stando a quanto riportato da ‘Milannews.it’, si è allenato a parte anche quest’oggi e prosegue nel suo percorso di recupero. La presenza dell’attaccante nel prossimo match contro il Verona, dunque, si fa sempre più complicata. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Brutte notizie per ilche, con ogni probabilità, sarà ancora costretto a fare a meno di Zlatan. Lo, stando a quanto riportato da ‘news.it’, si è allenato aanche quest’oggi e prosegue nel suo percorso di recupero. La presenza dell’attaccante nel prossimo matchil, dunque, si fa sempre più complicata. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #SerieA | #Milan, allenamento a parte per #Ibrahimovic: lo svedese va verso il forfait contro il Verona - sportli26181512 : Verona, il racconto dell'allenamento odierno in vista del Milan: Il sito ufficiale del Verona, prossimo avversario… - cicciojumped3 : RT @FraNasato: Secondo Milannews allenamento a parte per Ibrahimovic #Milan - piolismo2021 : RT @FraNasato: Secondo Milannews allenamento a parte per Ibrahimovic #Milan - YBah96 : RT @FraNasato: Secondo Milannews allenamento a parte per Ibrahimovic #Milan -