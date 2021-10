Manolas Olympiakos | la pista si può riaccendere a gennaio I dettagli

(Di martedì 12 ottobre 2021) L’potrebbe tornare alla carica per Kostasgià a: iDopo averlo sfiorato in estate, l’potrebbe tornare alla carica per Kostasdurante il mercato di. Il Corriere dello Sport scrive che quando arriverà, e si ricomincerà a giocherellare nella fiera dei sogni, il club greco potrebbe sfiorare ancora e di nuovo la pazza idea di regalarsi Kostas, a volte certe tentazioni tornano, e però, attraverso il riassunto delle puntate precedenti, i conti diventeranno centrali e pregiudizievoli, e semmai le lezioni di greco saranno riprese, perché Spalletti aspetta che il suo centrale riemerga dalla panchina e KM non chiede altro che dimostrare quanta personalità alloggi in ...

L'Olympiakos potrebbe tornare alla carica per Kostas Manolas già a gennaio. Dopo averlo sfiorato in estate, l'Olympiakos potrebbe tornare alla carica per Kostas Manolas durante il mercato di gennaio. Nella scorsa finestra di mercato il difensore è stato molto vicino all'addio alla maglia azzurra. Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna parla di Kostas Manolas. Il difensore resta uno degli oggetti del desiderio dell'Olympiacos, ragione per cui (secondo il quotidiano) dopo il tentativo fatto in estate, il club greco potrebbe tornare alla carica. Il Corriere dello Sport scrive a proposito del reparto difensivo del Napoli: "Manolas, che ha una voglia matta di riconfermarsi sui livelli che a Roma l'hanno eletto leader, non ha intenzione di perdere tempo." Kostas Manolas sembra sempre più ai margini del Napoli. Dopo l'errore contro la Juventus, il greco sembra essere stato scalzato nelle gerarchie.