(Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Porto abusivo di armi o strumenti atti all’offesa: è il reato di cui dovrà rispondere un ventenne, già noto alle Forze dell’Ordine,dai Carabinieri della Stazione di. Durante un normale servizio di perlustrazione, i Carabinieri hanno notato un anomalo atteggiamento nel giovane fermato aalla guida di un’auto, e decidono di approfondire l’accertamento. I sospetti hanno trovato conferma quando, all’esito della perquisizione personale e veicolare, è stato rinvenuto un. Il ventenne, che non ha fornito una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto, è statoin stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile del reato di ...

Advertising

anteprima24 : ** #Lioni, in giro con un coltello a serramanico: 20enne denunciato ** -

Ultime Notizie dalla rete : Lioni giro

anteprima24.it

... 2021), dedicato all'unica donna che partecipò ald'Italia del 1924, sfidando il maschilismo ... Alle 18.30 la Sala Dante ospiterà l'incontro con Gianlucae il suo romanzo giallo storico La ......su un palazzo storico? è un museo a cielo aperto questo paese che si colloca fieramente trae ... Io scelgo di andarmi a fare una Torella dei Lombardi, col suo notevole Castello Ruspoli. Il ...Elezioni comunali 2021 a Lioni: la diretta in tempo reale, spoglio, affluenza, risultati, seggi, risultati, sindaco ...Chirullo porta in vantaggio la squadra di casa, Napolitano raddoppia. Gli ospiti rientrano in gara con Senatore, ma la rete vale a poco: termina 2-1 per i biancorossi ...