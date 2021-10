“Le 100 ore di girato sono fedeli ai video di Fanpage”, la procura smentisce la tesi di Fratelli d’Italia (Di martedì 12 ottobre 2021) Giorgia Meloni aveva preso tempo. Dopo aver inizialmente tirato in ballo, tra le righe neanche troppo nascoste dei suoi discorsi, la possibilità di “tagli” artefatti per accusare l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza e la candidata a Milano Chiara Valpecina di “vicinanza” con il “Barone Nero” Roberto Jonghi Lavarini (con tanto di riferimento ad atteggiamenti da nostalgici del fascismo), la procura ha visionato tutte e 100 le ore di girato che – poi – hanno portato alla realizzazione delle prime due puntate della video-inchiesta “Lobby Nera”. E, secondo gli inquirenti, quanto trapelato e pubblicato da Fanpage (e da PiazzaPulita) è strettamente aderente e fedele al totale delle immagini raccolte. Lobby Nera, le 100 ore di girato sono ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Giorgia Meloni aveva preso tempo. Dopo aver inizialmente tirato in ballo, tra le righe neanche troppo nascoste dei suoi discorsi, la possibilità di “tagli” artefatti per accusare l’eurodeputato diCarlo Fidanza e la candidata a Milano Chiara Valpecina di “vicinanza” con il “Barone Nero” Roberto Jonghi Lavarini (con tanto di riferimento ad atteggiamenti da nostalgici del fascismo), laha visionato tutte e 100 le ore diche – poi – hanno portato alla realizzazione delle prime due puntate della-inchiesta “Lobby Nera”. E, secondo gli inquirenti, quanto trapelato e pubblicato da(e da PiazzaPulita) è strettamente aderente e fedele al totale delle immagini raccolte. Lobby Nera, le 100 ore di...

