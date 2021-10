La Regina Elisabetta non sopportava un importante uomo politico: ecco perché (Di martedì 12 ottobre 2021) La Regina Elisabetta è molto amata sia dai suoi sudditi che dai suoi ammiratori internazionali, a causa della sua presenza elegante e atprevpe. Sappiamo bene che la Regina di Inghilterra ha un bel carattere forte e non poche volte si è fatta sentire su argomenti scottanti. Ed una volta ha addirittura rifiutato di assegnare il titolo di “Cavaliere” a un personaggio politico britannico di fondamentale importanza solo per “vendetta”. La Regina Elisabetta porta rancore La Regina Elisabetta ha rifiutato il titolo di Cavaliere all’ex Primo Ministro inglese Tony Blair a causa di un “ancora vivo risentimento“. Così ha dichiarato il commentatore reale Richard Kay. La rabbia della Regina risale a un fatto del 1997: proprio così, ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 12 ottobre 2021) Laè molto amata sia dai suoi sudditi che dai suoi ammiratori internazionali, a causa della sua presenza elegante e atprevpe. Sappiamo bene che ladi Inghilterra ha un bel carattere forte e non poche volte si è fatta sentire su argomenti scottanti. Ed una volta ha addirittura rifiutato di assegnare il titolo di “Cavaliere” a un personaggiobritannico di fondamentale importanza solo per “vendetta”. Laporta rancore Laha rifiutato il titolo di Cavaliere all’ex Primo Ministro inglese Tony Blair a causa di un “ancora vivo risentimento“. Così ha dichiarato il commentatore reale Richard Kay. La rabbia dellarisale a un fatto del 1997: proprio così, ...

chetempochefa : 'Hai incontrato tutti, ti manca la Regina Elisabetta...' 'E devo muovermi mi sa!' @VioBebe a #CTCF con @fabfazio ?? - MediasetTgcom24 : Londra, la regina a un evento pubblico per la prima volta con il bastone #elisabetta - HuffPostItalia : Esordio con il bastone in pubblico per la Regina Elisabetta II - Stronza : RT @Adnkronos: Prima volta con il bastone in pubblico per la #ReginaElisabetta. - highlandermarc : RT @fanpage: Sudditi in allarme per la Regina Elisabetta, che si presenta in pubblico con un bastone da passeggio -