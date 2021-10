La frase «i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti» non è di Ennio Flaiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Il 10 ottobre 2021 il giornalista e consigliere comunale di Milano Vittorio Feltri ha pubblicato un tweet in cui si legge: «Aveva ragione Flaiano quando diceva che i fascisti si dividono in due categorie: i fascisti e gli antifascisti». Il riferimento è all’assalto portato alla sede romana del sindacato Cgil da un gruppo di manifestanti No Green Pass guidato da alcuni esponenti del partito neofascista Forza Nuova. Poche ore prima Feltri aveva pubblicato un tweet per equiparare Forza Nuova ai centri sociali. Si tratta di una citazione erroneamente attribuita, che veicola un’informazione falsa. Innanzitutto, Ennio Flaiano è stato uno scrittore, giornalista, autore di satira e sceneggiatore ... Leggi su facta.news (Di martedì 12 ottobre 2021) Il 10 ottobre 2021 il giornalista e consigliere comunale di Milano Vittorio Feltri ha pubblicato un tweet in cui si legge: «Aveva ragionequando diceva che isiin due: ie gli anti». Il riferimento è all’assalto portato alla sede romana del sindacato Cgil da un gruppo di manifestanti No Green Pass guidato da alcuni esponenti del partito neofascista Forza Nuova. Poche ore prima Feltri aveva pubblicato un tweet per equiparare Forza Nuova ai centri sociali. Si tratta di una citazione erroneamente attribuita, che veicola un’informazione falsa. Innanzitutto,è stato uno scrittore, giornalista, autore di satira e sceneggiatore ...

