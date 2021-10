Inter, idea Kessie: ora si tratta con il procuratore (Di martedì 12 ottobre 2021) Negli ultimi giorni è emerso che Atangana avrebbe proposto Kessie anche all’Inter, ma il club nerazzurro non può offrire gli 8 milioni richiesti dall’agente. Inoltre, in questo momento è alle prese con i rinnovi di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Il centrocampista ivoriano non è un obiettivo concreto. L’accostamento di Kessie all’Inter non è comunque qualcosa di nuovo. Come ricordato da La Gazzetta dello Sport, nel 2019 ci fu un tentativo reale da parte del club nerazzurro. Il Milan valutava il giocatore circa 25 milioni, ma la proposta prevedeva uno scambio con uno tra Matteo Politano, Matias Vecino o Roberto Gagliardini. Ai rossoneri non Interessava nessuna di queste contropartite tecniche. La trattativa non decollò, nonostante Antonio Conte volesse fortemente l’ex Atalanta nella ... Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021) Negli ultimi giorni è emerso che Atangana avrebbe propostoanche all’, ma il club nerazzurro non può offrire gli 8 milioni richiesti dall’agente. Inoltre, in questo momento è alle prese con i rinnovi di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Il centrocampista ivoriano non è un obiettivo concreto. L’accostamento diall’non è comunque qualcosa di nuovo. Come ricordato da La Gazzetta dello Sport, nel 2019 ci fu un tentativo reale da parte del club nerazzurro. Il Milan valutava il giocatore circa 25 milioni, ma la proposta prevedeva uno scambio con uno tra Matteo Politano, Matias Vecino o Roberto Gagliardini. Ai rossoneri nonessava nessuna di queste contropartite tecniche. Lativa non decollò, nonostante Antonio Conte volesse fortemente l’ex Atalanta nella ...

