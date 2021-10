Green pass lavoratori, Salvini: “Tamponi validi fino a 72 ore”. Zaia: “Usiamo quelli fai da te”. Fedriga: “Misure devono essere applicabili” (Di martedì 12 ottobre 2021) Dal 15 ottobre sarà necessario esibire il Green pass per andare al lavoro, come prevede il nuovo Dpcm che sarà a breve firmato da Mario Draghi. Mancano pochi giorni e arrivano alcune proposte da parte di alcune di alcune Regioni a guida Lega con le quali si punta ad andare incontro a chi sarà ancora sprovvisto di certificato verde. In testa il leader della Lega Matteo Salvini. “Allungare la validità di tutti i Tamponi da 48 a 72 ore e garantire Tamponi gratuiti a lavoratrici e lavoratori senza Green pass. Lo chiede la Lega, lo richiede il buon senso”. Interviene anche il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, in un’intervista a ‘Radio Anch’iò su Rai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Dal 15 ottobre sarà necessario esibire ilper andare al lavoro, come prevede il nuovo Dpcm che sarà a breve firmato da Mario Draghi. Mancano pochi giorni e arrivano alcune proposte da parte di alcune di alcune Regioni a guida Lega con le quali si punta ad andare incontro a chi sarà ancora sprovvisto di certificato verde. In testa il leader della Lega Matteo. “Allungare latà di tutti ida 48 a 72 ore e garantiregratuiti a lavoratrici esenza. Lo chiede la Lega, lo richiede il buon senso”. Interviene anche il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano, in un’intervista a ‘Radio Anch’iò su Rai ...

Advertising

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - Stefano85626727 : RT @MediasetTgcom24: Green pass, Beppe Grillo: lo Stato paghi i tamponi per i lavoratori, serve pacificazione #beppegrillo - ippolit54874962 : @umanesimo la condivisibile posizione del sindacato alternativo USB -