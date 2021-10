Gazzetta – Rinnovo Insigne, tutto bloccato. L’agente chiede un maxi bonus (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne con il Napoli è ancora bloccato, De Laurentiis offre una cifra più bassa di quella richiesta. Nelle ultime settimane ci sono stati degli incontri tra Pisacane e De Laurentiis per il Rinnovo di Insigne. Ma fino ad ora la trattativa non si è sbloccata. Permangono le difficoltà legate all’ingaggio del calciatore, come scrive anche Gazzetta dello Sport: A questo punto, che il capitano possa andare via a fine stagione è un’ipotesi molto concreta. L’illusione cavalcata dal suo entourage e dalla parte più passionale del tifo potrebbe rimanere tale. Le posizioni attuali lasciano poco spazio all’ipotesi Rinnovo. L’offerta presentata dal presidente ha spiazzato la controparte, impreparata ad un’eventualità del genere. Secondo quanto ... Leggi su napolipiu (Di martedì 12 ottobre 2021) Ildi contratto di Lorenzocon il Napoli è ancora, De Laurentiis offre una cifra più bassa di quella richiesta. Nelle ultime settimane ci sono stati degli incontri tra Pisacane e De Laurentiis per ildi. Ma fino ad ora la trattativa non si è sbloccata. Permangono le difficoltà legate all’ingaggio del calciatore, come scrive anchedello Sport: A questo punto, che il capitano possa andare via a fine stagione è un’ipotesi molto concreta. L’illusione cavalcata dal suo entourage e dalla parte più passionale del tifo potrebbe rimanere tale. Le posizioni attuali lasciano poco spazio all’ipotesi. L’offerta presentata dal presidente ha spiazzato la controparte, impreparata ad un’eventualità del genere. Secondo quanto ...

