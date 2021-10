Fognini-Tsitsipas in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Well 2021

(Di martedì 12 ottobre 2021) Fabiodovrà vedersela con Stefanos, in occasione dell’atteso terzo turno deldi. Azzurro vittorioso all’esordio ai danni di Jan-Lennard Struff, in tre set, dopo aver usufruito di un bye al primo turno; il ‘pirata’ ligure è apparso brillante dal punto di vista fisico, riuscendo a superare lo step rappresentato dal terzo parziale, dopo la dolorosa resa a San Diego contro Brandon Nakashima.ha superato Pedro Martinez ed è l’assoluto favorito nel confronto con l’azzurro, sebbene quest’ultimo detenga un talento eccezionale e possa impensierire qualsivoglia avversario. Nello specifico,dovrà tentare di far male sul lato sinistro difeso da. La sfida ...

(31) Taylor Fritz (USA) ore 20 su Sky Sport Tennis (25) Fabio Fognini (ITA) c. (2) Stefanos Tsitsipas (GRE) 2° match dalle 3 su Sky Sport Tennis (10) Jannik Sinner (ITA) b. (20) John Isner (USA)