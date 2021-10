FIFA 22 Obiettivo Gioco di qualità: come completarlo! (Di martedì 12 ottobre 2021) Scopri come completare l’Obiettivo Gioco di qualità rilasciato nel corso della 1° stagione di FIFA 22! Gioco di qualità Premio Finale: x1 PACCHETTO GIOCATORI ORO PRIME (Non scambiab.) Scadenza: 13 ottobre 2021 Obiettivi e premi ASSETTO VINCENTEFornisci 8 assist con passaggi filtranti nella modalità Amichevoli FUT Live: Nuova alleanzax1 GIO. RARO VAL. 75+ O SUPERIORE L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di martedì 12 ottobre 2021) Scopricompletare l’dirilasciato nel corso della 1° stagione di22!diPremio Finale: x1 PACCHETTO GIOCATORI ORO PRIME (Non scambiab.) Scadenza: 13 ottobre 2021 Obiettivi e premi ASSETTO VINCENTEFornisci 8 assist con passaggi filtranti nella modalità Amichevoli FUT Live: Nuova alleanzax1 GIO. RARO VAL. 75+ O SUPERIORE L'articolo proviene da FUT Universe.

