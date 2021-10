Femminicidio a Manduria | 75enne uccide la convivente e prova a togliersi la vita

(Di martedì 12 ottobre 2021) Un uomo di 75 anni questa mattina ha ucciso la donna con cui conviveva, di 72 anni, a, in provincia di Taranto. Il presunto omicida ha utilizzato un’arma da taglio. Poi avrebbe tentato il suicidio ma la notizia, al momento, non viene confermata dagli investigatori. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri. Il delitto è avvenuto in casa, probabilmente durante una lite. Vani i tentativi del 118 di salvare la donna. L'articolo proviene da Italia Sera.

