Elezioni 2021 | i progetti di Picca e Falconi per rilanciare l’economia del Municipio X

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ostia – Gestione dei servizi sulle spiagge libere, lotta all’abusivismo e rilancio del commercio nell’entroterra: sono solo alcuni dei temi affrontati da Monicae Mario, candidati alla presidenza delX rispettivamente per il centrodestra e il centrosinistra, nel corso di due interviste rilasciate ad Ascom Confcommercio Roma Litorale Sud. In occasione di un incontro organizzato dall’associazione (leggi qui), infatti, i due – che si sfideranno al ballottaggio del 17 e 18 ottobre prossimi (leggi qui) – hanno risposto alle domande della presidente Valeria Strappini su alcune delle tematiche più dibattute degli ultimi mesi (e anni): la chiusura di tre delle stazioni della Roma-Lido (leggi qui), il bando per l’affidamento dei servizi sulle spiagge libere, la realizzazione della pista ciclabile sul lungomare (leggi ...

ItaliaViva : Iv, @matteorenzi : 'Le elezioni segnano la scomparsa di M5S'. E sul ballottaggio a Roma: 'Sosteniamo Gualtieri' - fattoquotidiano : Sondaggi, dopo le elezioni i 5 stelle guadagnano l’1,1%. Fdi si conferma primo partito e stacca la Lega di un punto… - Open_gol : L’attore candidato con la lista civica di Michetti è uno dei pazienti del dottore indagato per aver inserito nel si… - IlFattoNisseno : Elezioni San Cataldo, l’analisi di Mancuso (FI): “Siamo il partito più votato del Centrodestra. Adesso ragioneremo… - emillyele : RT @signori_massimo: Nel 2021 le uniche dittature ahinoi ancora presenti con campi di rieducazione e senza libere elezioni sono Cina Bielor… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni 2021

Ipsos

Green Pass, in arrivo Dpcm e linee guida PA/ 'Libretti' istruzione lavoro: le regole LIVEcomunali: risultati di tutti i Comuni in tempo reale per Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige ...'Alle ultimeavevo aderito con convinzione a "Patto Civico per Monastir", partendo dall'assunto che per la nostra comunità fosse necessario un accordo tra cittadini, da implementare come collaborazione ...Mancuso sottolinea analizzando i dati relativi ai partiti di centrodestra che hanno puntato su candidati differenti: “Da una prima analisi del voto, si evince che Forza Italia è il partito più votato ...La sindaca in un lungo colloquio in Comune col candidato del centrosinistra non si sbilancia. Conferma che resterà all’opposizione e riunisce i suoi nella sede del M5S ...