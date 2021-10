Di Maio mediatore tra Conte e Raggi Canale con Draghi | tiene uniti i gruppi

Advertising

Inside 5 Stelle Di Maio mediatore tra Conte e Raggi Luigi canale diretto con Draghi e tiene uniti i gruppi

Affaritaliani.it

...tra mille difficoltà dal nostro premier Mario Draghi col ministro degli Esteri Luigi Di. Biden,... Erdogan si propone come grandeislamico Tra i primi a parlare il presidente Recep Tayyip ...... preferì affossare la proposta di Prodi aOnu per la Libia. Una nomina all'epoca ... Fa obiettivamente specie che oggi debba essere Lavrov a dire al Ministro degli Affari esteri Luigi Di...Si è aperto oggi a Roma il G20 straordinario sull’Afghanistan, organizzato nell'ambito della presidenza italiana. Si tiene in modalità virtuale e ha ...Giuseppe Conte si affida all'esperienza (nonostante la giovane età) e alle doti di mediazione di Luigi Di Maio. E' questo il senso politico (e la chiave di lettura) del tweet dell'ex presidente del Co ...