Dai cavi ai sommergibili. La Guerra Fredda 2.0 è sotto i mari (Di martedì 12 ottobre 2021) Il nuovo confronto internazionale si gioca sotto il mare. Dopo lo sconquasso provocato dall’Aukus, sono state due notizie di cronaca recente a riaccendere il dibattito sul tema: l’arresto, negli Stati Uniti, dell’ingegnere Jonathan Toebbe, accusato di aver cercato di vendere informazioni riservate sui sottomarini nucleari a uno Stato non identificato; lo scontro, nelle acque internazionali del Mar cinese meridionale, tra il sottomarino americano Connecticut e “oggetto non identificato”, tale da causare ferite “moderate” a una dozzina di membri dell’equipaggio. Negli stessi giorni, tra l’altro, la marina di Russia annunciava il primo lancio da sottomarino (a propulsione nucleare) per il missile Zircon, vettore da crociera capace di viaggiare a tre ... Leggi su formiche (Di martedì 12 ottobre 2021) Il nuovo confronto internazionale si giocail mare. Dopo lo sconquasso provocato dall’Aukus, sono state due notizie di cronaca recente a riaccendere il dibattito sul tema: l’arresto, negli Stati Uniti, dell’ingegnere Jonathan Toebbe, accusato di aver cercato di vendere informazioni riservate suini nucleari a uno Stato non identificato; lo scontro, nelle acque internazionali del Mar cinese meridionale, tra ilno americano Connecticut e “oggetto non identificato”, tale da causare ferite “moderate” a una dozzina di membri dell’equipaggio. Negli stessi giorni, tra l’altro, lana di Russia annunciava il primo lancio dano (a propulsione nucleare) per il missile Zircon, vettore da crociera capace di viaggiare a tre ...

Advertising

nordicamente : @ImolaOggi Hacker pschorr...quelli della birra... dai, smettetela...avete staccato due cavi e non sapete riattaccar… - deckard971 : @AugustoMinzolin Vabbè dai…. Il bonifico arriva, tranquillo… almeno per un po’ te la cavi… poi, dopo, vediamo…. - MonrealeNews : Il braccio che sorregge la lampada dell’impianto di illuminazione di via Tre Canali è sospeso a mezz’aria perché tr… - radiosilvana : @AndreaB25170555 @MarcoErmini2 @assurdistan @lastknight @barbaracarfagna Però vuoi mettere la libertà dai cavi? - returnofthema13 : @straditeresa in che senso? i cavi elettrici volanti li hanno eliminati? e i semafori? e i tombini? e le insegne lu… -