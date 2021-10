Charlène di Monaco, l’ultima operazione «è andata molto bene» (Di martedì 12 ottobre 2021) L’ultima operazione a cui si è dovuta sottoporre Charlène Wittstock è «andata molto bene». Lo ha rivelato a Hola! una fonte di Palazzo Grimaldi. La moglie del principe Alberto è bloccata ormai da otto mesi in Sudafrica, dove era volata per promuovere un progetto contro il bracconaggio dei rinoceronti. Nella sua terra natale, però, ha contratto una grave infezione otorinolaringoiatrica. Da lì un susseguirsi di dolorose operazioni e il divieto di volare per ragioni mediche. Proprio nei giorni scorsi un portavoce dei reali di Monaco aveva fatto sapere che la principessa doveva subire un ultimo intervento chirurgico. Poi, se tutto fosse andato bene, sarebbe potuta tornare a casa. Leggi su vanityfair (Di martedì 12 ottobre 2021) L’ultima operazione a cui si è dovuta sottoporre Charlène Wittstock è «andata molto bene». Lo ha rivelato a Hola! una fonte di Palazzo Grimaldi. La moglie del principe Alberto è bloccata ormai da otto mesi in Sudafrica, dove era volata per promuovere un progetto contro il bracconaggio dei rinoceronti. Nella sua terra natale, però, ha contratto una grave infezione otorinolaringoiatrica. Da lì un susseguirsi di dolorose operazioni e il divieto di volare per ragioni mediche. Proprio nei giorni scorsi un portavoce dei reali di Monaco aveva fatto sapere che la principessa doveva subire un ultimo intervento chirurgico. Poi, se tutto fosse andato bene, sarebbe potuta tornare a casa.

Advertising

Jlomeli18 : RT @tempoweb: #CharlenediMonaco non torna (ancora) a Monte Carlo: l'ultima operazione, fiato sospeso per la principessa ?? - VanityFairIt : Il ritorno nel Principato dovrebbe essere più vicino - infoitcultura : Charlene Wittstock operata di nuovo in Sudafrica: sta davvero male. E Monaco torna a tremare per il destino de - infoitcultura : Preoccupazione a corte per la salute di Charlène di Monaco che ha subito un nuovo intervento chirurgico - infoitcultura : Charlene di Monaco, 'condizioni drammatiche. Non c'è rimedio': operata ancora, tragiche indiscrezioni dal principato -

Ultime Notizie dalla rete : Charlène Monaco Charlène di Monaco: le condizioni della principessa sarebbero drammatiche. Le ultime indiscrezioni da palazzo Le condizioni della principessa Charlène di Monaco preoccupano i sudditi da molti mesi. A maggio, mentre si trovava in Sud Africa, la moglie del principe Alberto ha contratto una severa infezione otorinolaringoiatrica, che ha ...

Ciclismo: grandi campioni a Montecarlo per la prima BeKING L'evento, in programma il 28 novembre, è organizzato da AWE International Group UK per raccogliere fondi in favore della Fondazione Princesse Charlene di Monaco. Peter Sagan - Ambassador della ...

Beatrice Borromeo splende di rosso al Bal de la Rose Kikapress Le condizioni della principessadipreoccupano i sudditi da molti mesi. A maggio, mentre si trovava in Sud Africa, la moglie del principe Alberto ha contratto una severa infezione otorinolaringoiatrica, che ha ...L'evento, in programma il 28 novembre, è organizzato da AWE International Group UK per raccogliere fondi in favore della Fondazione Princesse Charlene di. Peter Sagan - Ambassador della ...