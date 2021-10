Camorra a Napoli, le vittime e i killer sono coetanei: è la mattanza dei ventenni (Di martedì 12 ottobre 2021) Hanno la stessa età. Quelli che ammazzano e quelli che vengono ammazzati. Hanno appena il tempo di guardarsi negli occhi - giusto il tempo di riconoscersi al di là dei volti travisati e... Leggi su ilmattino (Di martedì 12 ottobre 2021) Hanno la stessa età. Quelli che ammazzano e quelli che vengono ammazzati. Hanno appena il tempo di guardarsi negli occhi - giusto il tempo di riconoscersi al di là dei volti travisati e...

Advertising

zazoomblog : Napoli 19enne ammazzato per soli duemila euro: è la nuova faida di camorra - #Napoli #19enne #ammazzato #duemila - p_vb : RT @Fabbruccio1: @GanzoSwan Qui a Napoli ogni qualvolta muore qualche affiliato della camorra in pronto soccorso perché i medici non riesco… - leone52641 : RT @carmelocarat: Le stesse parole degli amministratori da Palermo Reggio Bari Napoli Roma dal 1947 in poi e poi modello ‘imitato’ in tutt… - 811Proudman : RT @dukana2: #Salerno, carcerato ex assessore e ora consigliere regionale Nino #Savastano. 'Sostegno elettorale in cambio di appalti'??#Camo… - matteoc1951 : RT @dukana2: #Salerno, carcerato ex assessore e ora consigliere regionale Nino #Savastano. 'Sostegno elettorale in cambio di appalti'??#Camo… -