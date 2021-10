Basket: Nba, Simmons torna a sorpresa a Philadelphia (Di martedì 12 ottobre 2021) Philadelphia, 12 ott. -(Adnkronos) - Ben Simmons, la stella dei 76ers che aveva promesso di non voler mai più giocare con la maglia di Philadelphia si è presentato a sorpresa al Wells Fargo Center, l'arena dei Sixers, per sostenere un tampone anti-Covid e iniziare così il percorso di rientro nei ranghi della squadra. Dalle ricostruzioni di Espn, il cellulare del general manager di Philadelphia Elton Brand sarebbe squillato all'improvviso: "C'è Ben Simmons qui fuori", il messaggio che ha lasciato completamente incredulo il capo del front office dei Sixers e ancora di più l'allenatore, Doc Rivers: "Mi è stato detto che è qui all'arena, sembra abbia sostenuto un test anti-Covid, ma questo è quello che mi è stato detto - chiamerò Wojnarowski (il celebre insider di Espn, ndr) per saperne di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021), 12 ott. -(Adnkronos) - Ben, la stella dei 76ers che aveva promesso di non voler mai più giocare con la maglia disi è presentato aal Wells Fargo Center, l'arena dei Sixers, per sostenere un tampone anti-Covid e iniziare così il percorso di rientro nei ranghi della squadra. Dalle ricostruzioni di Espn, il cellulare del general manager diElton Brand sarebbe squillato all'improvviso: "C'è Benqui fuori", il messaggio che ha lasciato completamente incredulo il capo del front office dei Sixers e ancora di più l'allenatore, Doc Rivers: "Mi è stato detto che è qui all'arena, sembra abbia sostenuto un test anti-Covid, ma questo è quello che mi è stato detto - chiamerò Wojnarowski (il celebre insider di Espn, ndr) per saperne di ...

Advertising

TV7Benevento : Basket: Nba, Miami supera di misura Charlotte e resta imbattuta in preseason... - RaiSport : ?? #Preseason #Nba: #Durant e #Harden non bastano, #Nets ko a #Philadelphia Prima sconfitta per #Brooklyn che cede p… - STnews365 : Preseason NBA: Nets ko a Philadelphia; Heat, Kings e T’Wolves ancora imbattuti Furkan Korkmaz con i suoi 27 punti t… - Sabrina24989702 : RT @matteosalvinimi: Linton Johnson, campione di basket NBA ha giocato a Chicago, San Antonio e Phoenix, prima di venire in Italia a Varese… - infoitsport : Basket, NBA: Kyrie Irving non si vaccina e tiene in scacco i Brooklyn Nets. Tutti gli scenari e cosa può accadere -