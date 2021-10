Adinolfi peggio di Fdi | ' Meloni sbaglia a cedere sullo scioglimento di Forza Nuova'

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ciò che stupisce oltre alla solita pantomima di destra che non condanna violenze e fascismo, è chi lotta per tenere vivi un gruppo di squadristi, intimando alla più estremistadi spingere per ...

Advertising

globalistIT : - sayaddhina : Mario Adinolfi fa peggio del Partito Gay a Roma: la sua replica alle prese in giro non convince - TV7Benevento : Amministrative: Adinolfi, 'noi peggio del partito gay? Narrazione a senso unico'... - Nemesi_Adinolfi : @UranoRebel Wow, dopo la gigantesca crescita che da anni ha coinvolto il PDF (stando alle sue parole) il risultato… -

Ultime Notizie dalla rete : Adinolfi peggio

Globalist.it

outstream Lo afferma Mario, presidente del Popolo della famiglia. "Cedere alla loro agenda, foss'anche per opportunismo, è un grave errore cara Meloni. Se Forza Nuova va sciolta va preteso ...Nel 1977 aderisce a Lotta Studentesca, l'anno dopo insieme a Giuseppe Dimitri e Gabriele...26 per cento dei voti e nel 2019 fa anche: 0,15 per cento. Una vita così: piazze piene (...L'ultra-tradizionalista: "Non deve subire la subalternità culturale che da sempre la sinistra prova a imporre a chi di sinistra non è" ...Da Terza Posizione a oggi: la condanna per banda armata e la fuga a Londra, gli affari in Inghilterra e i rapporti con i servizi segreti del Regno Unito. Era in prima fila durante all’assalto alla Cgi ...