Xbox: i Compulsion Games di We Happy Few al lavoro su un 'action dark fantasy in terza persona'? (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono passati alcuni mesi da quando le voci sui prossimi giochi di Compulsion Games hanno iniziato a svanire, decollando nel 2018 in poi grazie al successo del lancio di We Happy Few. Non solo, ma tra una cosa e l'altra hanno finito per entrare a far parte di Xbox Game Studios: ora quindi tutti gli occhi sono puntati sul prossimo progetto del team. Al momento non è stata fatta alcuna presentazione di alcun tipo riguardo al nuovo gioco dopo We Happy Few, conosciamo solo alcuni primi dettagli sulla base di alcune offerte di lavoro di mesi fa. Ora, d'altra parte, l'insider Klobrille aggiunge nuovi dettagli e rafforza quelli precedenti. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono passati alcuni mesi da quando le voci sui prossimi giochi dihanno iniziato a svanire, decollando nel 2018 in poi grazie al successo del lancio di WeFew. Non solo, ma tra una cosa e l'altra hanno finito per entrare a far parte diGame Studios: ora quindi tutti gli occhi sono puntati sul prossimo progetto del team. Al momento non è stata fatta alcuna presentazione di alcun tipo riguardo al nuovo gioco dopo WeFew, conosciamo solo alcuni primi dettagli sulla base di alcune offerte didi mesi fa. Ora, d'altra parte, l'insider Klobrille aggiunge nuovi dettagli e rafforza quelli precedenti. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : Dopo #WeHappyFew #CompulsionGames al lavoro su un titolo dark fantasy in terza persona? - XboxInfos : RT @GameXperienceIT: Compulsion Games sta lavorando a un dark fantasy action in terza persona? - GameXperienceIT : Compulsion Games sta lavorando a un dark fantasy action in terza persona? -