Xbox Game Studios è solo l'inizio? Microsoft avrebbe annunciato solo un terzo dei giochi in sviluppo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Stando a quanto rivelato dal giornalista e insider Jez Corden, solo un terzo dei giochi in sviluppo presso gli Xbox Game Studios sarebbero stati annunciati, con i team di Microsoft che avrebbero molto altro in cantiere. La "prudente" stima è stata rivelata dal giornalista al podcast The Xbox Two. Secondo quanto emerso, inoltre, la stima non comprende i titoli targati Bethesda e si riferisce a una roadmap precedente all'acquisizione di Zenimax Media. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 ottobre 2021) Stando a quanto rivelato dal giornalista e insider Jez Corden,undeiinpresso glisarebbero stati annunciati, con i team dichero molto altro in cantiere. La "prudente" stima è stata rivelata dal giornalista al podcast TheTwo. Secondo quanto emerso, inoltre, la stima non comprende i titoli targati Bethesda e si riferisce a una roadmap precedente all'acquisizione di Zenimax Media. Leggi altro...

Advertising

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #XboxGameStudios: ancora tanti giochi da annunciare? - childrenearth : @TheGershDevice Xbox la casa del game?? - Pschirki : RT @xboxnintendo220: No photo mode! No cutscenes! In game bro! I?Xbox I?San Francisco I?Ubisoft #Xbox #XboxShare #WatchDogs2 #WatchDogs… - xboxnintendo220 : No photo mode! No cutscenes! In game bro! I?Xbox I?San Francisco I?Ubisoft #Xbox #XboxShare #WatchDogs2… - OgabiGod : @giginois @bestofvidgames @CapcomUSA_ @CapcomEurope The evil within é da tango! Xbox game studios... -