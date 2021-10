VIDEO Matteo Berrettini, Masters 1000 Indian Wells 2021: gli highlights del successo contro Alejandro Tabilo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Buona la prima per Matteo Berrettini che si qualifica per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Beneficiario di un bye al primo turno in virtù della sua testa di serie numero 5, il numero 1 d’Italia e 7 del mondo ha fatto il suo esordio in California sconfiggendo il qualificato cileno Alejandro Tabilo con il punteggio di 6-4 7-5. Un match nel quale il romano ha gestito in maniera sapiente lo sforzo, giocando al meglio i punti importanti del confronto e facendo la differenza come al solito con la combinazione servizio-dritto. Un Berrettini che si è avvicinato al confronto con qualche punto interrogativo dopo aver rinunciato al doppio in coppia con Jannik Sinner per un problema al collo e alla schiena. Da questo punto di ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 ottobre 2021) Buona la prima perche si qualifica per il terzo turno deldi. Beneficiario di un bye al primo turno in virtù della sua testa di serie numero 5, il numero 1 d’Italia e 7 del mondo ha fatto il suo esordio in California sconfiggendo il qualificato cilenocon il punteggio di 6-4 7-5. Un match nel quale il romano ha gestito in maniera sapiente lo sforzo, giocando al meglio i punti importanti del confronto e facendo la differenza come al solito con la combinazione servizio-dritto. Unche si è avvicinato al confronto con qualche punto interrogativo dopo aver rinunciato al doppio in coppia con Jannik Sinner per un problema al collo e alla schiena. Da questo punto di ...

