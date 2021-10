Verratti: “Vincere con la Nazionale è l’emozione più grande che ho vissuto nel calcio” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Marco Verratti, centrocampista del PSG e dell’Italia Campione d’Europa, è intervenuto ai microfoni di France Info per rilasciare un’intervista a tutto campo. L’ex Pescara si è soffermato anche sul trionfo a Euro 2020. Di seguito le sue parole: “È la più grande emozione che ho vissuto nel calcio. Vincere con la Nazionale è così diverso. Giochi con i tuoi amici, davanti alla tua famiglia, per il tuo Paese. Juve, Inter, Milan, tutto questo non esiste più. Dal bambino alla nonna ottantenne, c’erano tutti. Ed è una grande emozione Vincere l’Europeo contro gli inglesi, a casa loro, e tornare a Roma, ritrovare i propri figli, tutta quella gioia. Tengo tutto dentro di me”. Foto: Instagram Verratti L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 11 ottobre 2021) Marco, centrocampista del PSG e dell’Italia Campione d’Europa, è intervenuto ai microfoni di France Info per rilasciare un’intervista a tutto campo. L’ex Pescara si è soffermato anche sul trionfo a Euro 2020. Di seguito le sue parole: “È la piùemozione che honelcon laè così diverso. Giochi con i tuoi amici, davanti alla tua famiglia, per il tuo Paese. Juve, Inter, Milan, tutto questo non esiste più. Dal bambino alla nonna ottantenne, c’erano tutti. Ed è unaemozionel’Europeo contro gli inglesi, a casa loro, e tornare a Roma, ritrovare i propri figli, tutta quella gioia. Tengo tutto dentro di me”. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

