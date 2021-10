Uomini e Donne anticipazioni: arriva la prima scelta dell’edizione 2021/2022 ed è del tutto a sorpresa (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne presenta al pubblico delle puntate in cui vengono mescolate le vicende del trono classico e quelle del trono over. I protagonisti più navigati dal dating show stanno facendo molto parlare di sé con vicende amorose piuttosto complicate. Gemma Galgani non riesce a costruire una conoscenza duratura e strizza l’occhio ai Cavalieri più giovani. Ida Platano ha finalmente ritrovato delle emozioni forti ma con Marcello Messina, ma tra i due è finita molto male. Nel trono classico i 4 protagonisti scelti dalla redazione sono Joele Milan, Matteo Fioravanti, Andrea Nicole Conte e Roberta Ilaria Giusti. Mentre le ragazze continuano a creare delle dinamiche per il pubblico, a Uomini e Donne secondo le anticipazioni i due troni maschili ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’edizionedipresenta al pubblico delle puntate in cui vengono mescolate le vicende del trono classico e quelle del trono over. I protagonisti più navigati dal dating show stanno facendo molto parlare di sé con vicende amorose piuttosto complicate. Gemma Galgani non riesce a costruire una conoscenza duratura e strizza l’occhio ai Cavalieri più giovani. Ida Platano ha finalmente ritrovato delle emozioni forti ma con Marcello Messina, ma tra i due è finita molto male. Nel trono classico i 4 protagonisti scelti dalla redazione sono Joele Milan, Matteo Fioravanti, Andrea Nicole Conte e Roberta Ilaria Giusti. Mentre le ragazze continuano a creare delle dinamiche per il pubblico, asecondo lei due troni maschili ...

Advertising

trash_italiano : Se alle 14.45 di un lunedì non inizia Uomini e Donne, come facciamo ad avere ancora fiducia in qualcosa? - RaiNews : Ogni mattina in Italia tre persone, donne-uomini-ragazzi, escono di casa per andare a lavorare, ma di sera non rien… - sandrogozi : @matteorenzi @CarloCalenda @bendellavedova @emmabonino @BentivogliMarco cosa aspettiamo? Occupiamo ora questo spazi… - uomok58 : RT @MarcelloLyotard: e anche volesse cacciarla dalla piazza non saprebbe come fare uomini e donne inermi disarmate/i che hanno solo capito… - uomok58 : RT @MarcelloLyotard: Lettera aperta ai compagni de lasinistra Il movimento non è fatto da persone come voi abituate a fare politica è fatto… -