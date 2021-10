Un agente picchia dimostrante al corteo No Green pass a Roma, denunciato (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un agente di polizia si è presentato spontaneamente questa mattina in Questura dopo essere stato immortalato in un video in cui colpisce un manifestante a terra durante la manifestazione di sabato scorso.... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 11 ottobre 2021) Undi polizia si è presentato spontaneamente questa mattina in Questura dopo essere stato immortalato in un video in cui colpisce un manifestante a terra durante la manifestazione di sabato scorso....

