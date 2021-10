Trama la Basilicata | residenti in strada Terremoto avvertito anche in Puglia

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Una forte scossa diè stata registrata poco fa nell’area di Potenza, in. I sismografi dell’Ingv hanno stimato una magnitudo compresa tra 3.2 e 3,7. L’epicentro della scossa è stato segnalato a Campomaggiore a una profondità di 36 km.inLa scossa è stata avvertita distintamentein, in particolare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trama Basilicata

Teleclubitalia

...ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre una breve...00 - Paddock Live Post Gara Differita 20:30 - Alessandro Borghese - 4 ristoranti- Via ...... con la realizzazione di una maglietta dove sono riportati nellai nomi dei 100 Comuni di ... attraverso la promozione del progetto della Coldiretti, "Io sono Lucano". Un progetto di ...A dare l'allarme, secondo la ricostruzione, è stato il fidanzato che era con lei nell'appartamento. Insieme avevano trascorso la serata in qualche locale e poi erano rientrati nell'appartamento che è ...Stanco delle "condizioni inumare e degradanti" nelle quali è costretto a vivere quando arriva in Basilicata per partecipare alla raccolta dei prodotti agricoli, un uomo di nazionalità ivoriana, di 30 ...