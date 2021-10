Traffico Roma del 11-10-2021 ore 15:30 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Luceverde Roma ma pomeriggio dalla redazione sul tratto Urbano della A24 code tra Viale Palmiro Togliatti e Tor Cervara Verso il raccordo si sta in fila anche sulla tangenziale per un incidente in lungo via Castro all’altezza di via Nola altro incidente con rallentamenti segnalato sul ponte Regina Margherita Restano i disagi sulla Flaminia con code all’altezza del raccordo uscendo dalla città dove lo ricordiamo si transita carreggiata ridotta per lavori Qualche rallentamento su via Cassia tra via della Giustiniana e via Santi Cosma e Damiano nei due sensi di marcia in via del Commercio possibili difficoltà fino alle 19 Per lo svolgimento di una fiera Giornata difficile quella di oggi perché si sposta con i mezzi pubblici per uno sciopero generale di 24 ore prevista una seconda fascia di garanzia dalle 17 alle 20 dopodiché le agitazioni riprenderanno fino al termine ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 ottobre 2021) Luceverdema pomeriggio dalla redazione sul tratto Urbano della A24 code tra Viale Palmiro Togliatti e Tor Cervara Verso il raccordo si sta in fila anche sulla tangenziale per un incidente in lungo via Castro all’altezza di via Nola altro incidente con rallentamenti segnalato sul ponte Regina Margherita Restano i disagi sulla Flaminia con code all’altezza del raccordo uscendo dalla città dove lo ricordiamo si transita carreggiata ridotta per lavori Qualche rallentamento su via Cassia tra via della Giustiniana e via Santi Cosma e Damiano nei due sensi di marcia in via del Commercio possibili difficoltà fino alle 19 Per lo svolgimento di una fiera Giornata difficile quella di oggi perché si sposta con i mezzi pubblici per uno sciopero generale di 24 ore prevista una seconda fascia di garanzia dalle 17 alle 20 dopodiché le agitazioni riprenderanno fino al termine ...

