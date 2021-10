The Lonely Hearts Killers, la recensione: una torbida folle coppia di assassini tutta sesso e sangue (Di lunedì 11 ottobre 2021) La recensione di The Lonely Hearts Killers: l'uscita del blu-ray Midnight Factory permette di scoprire il film estremo e disturbante del belga Fabrice du Welz, ispirato alla vera love story mortale dei cosiddetti assassini dei cuori solitari. Grazie a Midnight Factory è emerso finalmente in Italia un film estremamente cupo e disturbante del 2014. Perché in effetti, come vedremo nella recensione di The Lonely Hearts Killers, perdersi questa opera del belga Fabrice du Welz sarebbe stato davvero un peccato. L'ispirazione arriva da uno dei fatti di cronaca americani più truculenti, una love story estrema, tossica e mortale, vissuta oltre il confine della pura follia: i due pazzi e allucinati protagonisti erano Raymond Fernandez e Martha ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ladi The: l'uscita del blu-ray Midnight Factory permette di scoprire il film estremo e disturbante del belga Fabrice du Welz, ispirato alla vera love story mortale dei cosiddettidei cuori solitari. Grazie a Midnight Factory è emerso finalmente in Italia un film estremamente cupo e disturbante del 2014. Perché in effetti, come vedremo nelladi The, perdersi questa opera del belga Fabrice du Welz sarebbe stato davvero un peccato. L'ispirazione arriva da uno dei fatti di cronaca americani più truculenti, una love story estrema, tossica e mortale, vissuta oltre il confine della pura follia: i due pazzi e allucinati protagonisti erano Raymond Fernandez e Martha ...

unbroken_unbent : Comincio dal primo album credo [In the Lonely Hour] -Money on My Mind I get the message, ma la trovo proprio fastid… - Lupinhasmyheart : @neveanovembre Non so se sei fan dei k drama ma Gong yoo (il secondo in foto)ha fatto un drama che in Corea è consi… - awittyname_ : 'A man has to sit in the car for 15 min bc sitting in that lonely car is more safer than going home to his wife' fo… - MaricaGusmitta : RT @f_carrubba: Un raccontino / A short story Buona Domenica #SundayVibes #10ottobre #shorts #sunday #FraseDelGiorno @CasaLettori https:/… - CasaLettori : RT @f_carrubba: Un raccontino / A short story Buona Domenica #SundayVibes #10ottobre #shorts #sunday #FraseDelGiorno @CasaLettori https:/… -