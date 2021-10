Tante sorprese a Uomini e Donne. Matteo farà la sua scelta e Isabella non ci sarà (Di lunedì 11 ottobre 2021) Questa stagione di Uomini e Donne si sta rivelando più scoppietTante che mai. I protagonisti, infatti, stanno dando sfogo ai loro sentimenti, lasciando spazio a colpi di scena e novità inaspettate. A catturare l’attenzione, al momento, sono principalmente Matteo, Isabella Ricci e Gemma. Quest’ultima, sempre al centro della scena, avrà dei scontri con l’opinionista Tina che causeranno confusione in studio. Le anticipazioni delle registrazioni autunnali appaiono molto interessanti. Sicuramente il pubblico avrà modo di divertirsi e di stupirsi davanti ai comportamenti dei tronisti e dei corteggiatori di Uomini e Donne. Potrebbe interessarti: Scontro a Uomini e Donne. Tina rovescia un secchio d’acqua sulla testa di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 11 ottobre 2021) Questa stagione disi sta rivelando più scoppietche mai. I protagonisti, infatti, stanno dando sfogo ai loro sentimenti, lasciando spazio a colpi di scena e novità inaspettate. A catturare l’attenzione, al momento, sono principalmenteRicci e Gemma. Quest’ultima, sempre al centro della scena, avrà dei scontri con l’opinionista Tina che causeranno confusione in studio. Le anticipazioni delle registrazioni autunnali appaiono molto interessanti. Sicuramente il pubblico avrà modo di divertirsi e di stupirsi davanti ai comportamenti dei tronisti e dei corteggiatori di. Potrebbe interessarti: Scontro a. Tina rovescia un secchio d’acqua sulla testa di ...

Advertising

tuttopuntotv : Tante sorprese a Uomini e Donne. Matteo farà la sua scelta e Isabella non ci sarà #UominieDonne #Canale5 - flickofthewris : RT @martinasmeraldi: Solo nel mio OnlyFans ???? iscriviti per avere tante sorprese in DM e contenuti nuovi ogni giorno ?? - AlbieroMarcoArt : L'11 OTTOBRE DI 35 ANNI FA USCIVA L'ANIME DI #SAINTSEIYA! DA #AKIBASTOP (Alessandria) FESTEGGEREMO IL LORO COMPLEAN… - PanariellinaIda : Prontissima per una super puntata di #DomenicaIn @marcoluci1 @gabrieledimarzo @UtoMagno anche se breve ma intensa p… - paoloigna1 : RT @RaiperilSociale: ?? Dall’8 al 10 ottobre torna Maker Faire Rome con un programma ricco di sorprese e tante novità! Un'edizione che prome… -