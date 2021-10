Svolta arcobaleno | Superman diventa bisessuale

(Di lunedì 11 ottobre 2021)sventolerà la bandiera dell’orgoglio gay il 9 novembre, quando verrà rivelato che il supereroe ènel prossimo numero della DC Comics: Son of Kal-El. Lo riporta il sito Deadline. L’attualeè Jon Kent, figlio di Clark Kent e Lois Lane. Nei pannelli pubblicati dal fumetto, i lettori possono conoscere il nuovo interesse amoroso del giovane Kent: Jay Nakamura, un giornalista, naturalmente. Il fumetto mostrerà la fiorente amicizia di Jon e Jay cheromantica dopo che il giornalista si prende cura dell’Uomo d’Acciaio che si sente mentalmente e fisicamente esaurito dal tentativo di tenere tutti al sicuro. “Ho sempre detto che tutti hanno bisogno di eroi e tutti meritano di vedere se stessi nei loro eroi e sono molto grato che DC e Warner Bros. condividano questa ...

