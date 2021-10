Sinner-Isner in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2021 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Jannik Sinner sfiderà John Isner al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2021. Il giovane tennista italiano tenterà di contrastare il servizio devastante del bombardiere americano, peraltro con il pubblico schierato con il suo avversario per quasi la totalità del suo contenuto. Le accelerazioni di Sinner potrebbero far la differenza, sebbene sarà prudente dosarle in varie occasioni specifiche; nel dettaglio, Sinner dovrà provare a mantenere un rendimento elevato in uscita dal servizio, mantenendo i turni di battuta in serie, per quanto possibile. Inoltre, l’azzurro dovrà sfoderare le sue abilità in risposta, fase più ardua del confronto. Il match andrà in scena martedì 12 ottobre, con orario d’inizio ... Leggi su sportface (Di lunedì 11 ottobre 2021) Janniksfiderà Johnal terzo turno deldi. Il giovane tennista italiano tenterà di contrastare il servizio devastante del bombardiere americano, peraltro con il pubblico schierato con il suo avversario per quasi la totalità del suo contenuto. Le accelerazioni dipotrebbero far la differenza, sebbene sarà prudente dosarle in varie occasioni specifiche; nel dettaglio,dovrà provare a mantenere un rendimento elevato in uscita dal servizio, mantenendo i turni di battuta in serie, per quanto possibile. Inoltre, l’azzurro dovrà sfoderare le sue abilità in risposta, fase più ardua del confronto. Il match andrà in scena martedì 12 ottobre, cond’inizio ...

oktennis : Matteo Berrettini e Jannik Sinner vincono all’esordio a Indian Wells ?? I due dovranno battere rispettivamente Fritz… - michbold : Sinner vs Isner (è probabilissimo che @janniksin al prossimo turno giochi contro il suo (quasi) anagramma @JohnIsner ) #indianwells - Ladal17 : #Sinner: 'Se non sei Opelka o Isner è normale un calo al servizio nell'arco del match. Oggi ho servito bene nel pri… - BroginiAlessio : RT @vitasportivait: ?? #Tennis | #BNPP021 Jannik Sinner ???? sconfigge senza problemi John Millman ???? con un doppio 6-2. Sinner affronterà… - antogar78 : Bene #Berrettini senza strafare, #Sinner esplosivo. Al prossimo turno probabile antipasto di #Davis con Isner per J… -