Sciopero dei trasporti | oggi fermi treni | bus | metro e aerei

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo le violenze scoppiate a Roma alla manifestazione No Green Pass del 9 ottobre, e culminate nella devastazione della sede della Cgil, scatta logenerale di 24 ore nel settore. Indetta dai sindacati di base, l’astensione dal lavoro si protrarrà per tutta la giornata di11 ottobre: a rischio, autobus e. Coinvolti anche scuola e uffici pubblici. Sono 127, circa la metà, i voli nazionali e internazionali cancellati da Alitalia., coinvolte 40 città Lo, già previsto prima degli scontri di sabato scorso nella capitale ma ora rafforzato da ciò che è accaduto, è promosso da “tutte le organizzazioni sindacali conflittuali, alternative e di base” sottolinea l’Unione sindacale di base (Usb). E “si ...

Le ragioni dellosono state elencate in un comunicato pubblicato sul sitoCobas . A leggerle, una dopo l'altra, c'è da rimanere a bocca aperta. L'obiettivo è contestare l'usofondi ...nazionaletrasporti oggi, lunedì 11 ottobre 2021: più disservizi a rispetto a . Se nella Capitale si registrano disagi al trasporto in metropolitana, con bus pieni e assembramenti, va ...Sono 127 sull'intera rete i voli, tra nazionali e internazionali, che Alitalia si è vista costretta a cancellare oggi a causa dello sciopero di 24 ore del ...La protesta prevede fasce di garanzia che hanno particolare rilevanza soprattutto in relazione al trasporto locale nelle grandi città. Anche Italo ha pubblicato la lista dei treni garantiti Per il tra ...