Roma, Mourinho sorride: il giocatore è recuperato! (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ottime notizie per Jose Mourinho e la Roma in vista del ritorno in campo per la Serie A. Nicolò Zaniolo, centrocampista classe '99, si è allenato regolarmente con la squadra e sembra aver smaltito del tutto il problema al flessore della gamba che lo ha costretto a rinunciare alla Nations League. Zaniolo Roma infortunio Il centrocampista italiano, inamovibile dell'undici di José Mourinho, sarà a disposizione per il match contro la Juventus in diretta domenica 17 Ottobre alle 20:45, all'Allianz Stadium di Torino. LEGGI ANCHE: Un altro arbitro aggredito al termine della partita: i dettagli L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

