Rapina shock in un ristorante del Napoletano | pistole in faccia ai bambini per 4 orologi e una collana d’oro – Il video

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono immagini agghiaccianti quelle che vengono da Casavatore (Napoli) dove per quattro– tra i quali un Rolex e un Tudor – e per unaduetori hanno puntato leanche contro un bambino. Laè avvenuta nella serata di sabato all’interno di undove erano presenti diverse famiglie conal seguito. I due uomini, come si vede dalle immagini, non si sono fatti alcuno scrupolo non solo a fare irruzione armati alla presenza di tanti minori ma addirittura a puntare le armi contro di loro. Alcune fasi dellasono state catturate dalle immagini delle telecamere disorveglianza del locale e sono state diffuse da Internapoli e Nanotv. Poi sono state rilanciate ...

Ultime Notizie dalla rete : Rapina shock

I fatti a Casavatore, in provincia di Napoli. Le immagini sono state rilanciate dal consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio ...Minacciati e rapinati in casa da un bandito armato di coltello. Attimi di terrore, sabato sera, per una coppia di 90enni di Gravedona. Gli anziani, sotto, solamente il giorno successivo sarebbero riusciti a raccontare al nipote quanto accaduto, avviando quindi la macchina investigativa. Secondo le prime ricostruzioni, il malvivente si sarebbe ...Indagini in corso per risalire ai responsabili Sono le immagini choc che arrivano da Casavatore (Napoli), dove due rapinatore hanno fatto irruzione all’interno della pizzeria Un ...Rapina in pizzeria a Casavatore, fucile puntato in faccia a bambino Due rapinatori hanno fatto irruzione sabato sera, 9 ottobre, nella pizzeria “Un posto al sole” di… Leggi ...