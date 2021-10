PS5: un negozio giapponese sta scrivendo i nomi degli acquirenti sulle confezioni per fermare i bagarini (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un negozio giapponese sta combattendo contro gli scalper di PS5 incidendo i nomi completi dei potenziali acquirenti sulle scatole della console. Come riportato da GamesRadar, l'utente Twitter aevanko (noto anche come Gaijin Hunter su YouTube) ha ritwittato una foto dell'utente giapponese kaz kun sulle misure drastiche adottate da un rivenditore per garantire che gli scalper non acquistino PS5 in blocco. Ha spiegato che il negozio "scriverà il tuo nome completo sulla scatola al momento dell'acquisto". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 ottobre 2021) Unsta combattendo contro gli scalper di PS5 incidendo icompleti dei potenzialiscatole della console. Come riportato da GamesRadar, l'utente Twitter aevanko (noto anche come Gaijin Hunter su YouTube) ha ritwittato una foto dell'utentekaz kunmisure drastiche adottate da un rivenditore per garantire che gli scalper non acquistino PS5 in blocco. Ha spiegato che il"scriverà il tuo nome completo sulla scatola al momento dell'acquisto". Leggi altro...

